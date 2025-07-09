«ПСЖ» — «Реал»: прогноз Романа Гутцайта на полуфинальный матч КЧМ в Ист-Ратерфорде

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч КЧМ «ПСЖ» — «Реал».

Ставка: тотал «ПСЖ» больше 1.5 за 1.90.

«В полуфинале клубного чемпионата мира сыграют «Пари Сен-Жермен» и «Реал» Мадрид. Вывеска, которая, конечно, абсолютно достойна считаться одним из главных матчей этого турнира.

На предыдущей стадии в матче с подобной афишей «Пари Сен-Жермен» смог пройти «Баварию». Потеряв при этом сразу нескольких футболистов. Красные карточки получили основной защитник Вильям Пачо и один из дублеров Лукас Эрнандес. Понятно, что без них Парижу будет чуть сложнее, потому что страдает не только основной состав, в котором наверняка вышел бы Вильям Пачо, но ещё и глубина скамейки. Рядом с Маркиньосом, центральным защитником и капитаном команды, наверняка сыграет Лукас Беральдо, который выходил во многих матчах предыдущего французского чемпионата.

У мадридского «Реала» тоже есть дисквалифицированный футболист, и, как это ни странно, это также защитник. Дин Хёйсен, один из новичков команды, получил красную карточку, свалив Cеру Гирасcи, нападающего «Боруссии», в своей штрафной в матче 1/4 финала. «Реал» прошёл дальше, победив Дортмунд со счётом 3:2, и это стало возможно благодаря потрясающему совершенно сейву Тибо Куртуа, случившемуся уже на последних секундах второго тайма. Но надо сказать, что с «ПСЖ» мадридской команде, конечно, будет намного сложнее. Например, отсутствие Хёйсена, который достаточно надёжно действовал в предыдущих матчах, скорее всего, приведёт к тому, что на поле появится Рауль Асенсио, которого уже удаляли по ходу этого турнира и который в первом же матче против «Аль-Хиляля» на ровном месте придумал пенальти в ворота «Реала».

Таким образом, у «ПСЖ» шансов на то, чтобы отличиться, будет достаточно, учитывая качество игроков, которые выступают в атаке французской команды. В целом, мне кажется, Париж вправе рассчитывать на то, что оборона мадридского «Реала» допустит сразу несколько ошибок. Поэтому мой прогноз связан с голами французского клуба», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».