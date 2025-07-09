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«ПСЖ» — «Реал»: прогноз Эдуарда Мора на игру 1/2 финала клубного чемпионата мира

«ПСЖ» — «Реал»: прогноз Эдуарда Мора на игру 1/2 финала клубного чемпионата мира
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Реал».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.50.

«Во втором полуфинальном матче клубного чемпионата мира «ПСЖ» сыграет против мадридского «Реала». На мой взгляд, победитель этой пары и выиграет турнир.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» находится в великолепной форме. С одной стороны, парижане кажутся фаворитами в этом матче. Но «Реал» способен удивлять и устраивать любые сюрпризы. У «Реала» по-прежнему есть проблемы в обороне, однако у команды сумасшедшая атака, и, конечно, свои голы мадридцы забьют.

Я думаю, что матч будет результативным, и исходя из этого и дам свои прогнозы. Первый мой прогноз – «обе команды забьют и тотал матча больше 2.5 гола». Второй прогноз – «тотал матча больше 3 голов», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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