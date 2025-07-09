«ПСЖ» — «Реал»: прогноз Александра Мостового на встречу КЧМ 9 июля

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «ПСЖ» — «Реал» Мадрид.

Ставка: 1:1 за 6.00.

«В полуфинале клубного чемпионата мира пройдёт встреча «ПСЖ» и «Реала» Мадрид. Само собой, огромное давление на них будет, это просто статусное противостояние двух топовых коллективов, так ещё и финал близок. Так что жду тут равной борьбы от них и предполагаю, что в основное время они могут не определить победителя.

У «ПСЖ» был тяжелейший соперник в четвертьфинале клубного мундиаля – была проверка готовности команды. Проходила она её в игре с «Баварией», которая намеревалась пройти дальше, имела для этого ресурсы. Но парижане доказали, что не просто так они выиграли предыдущую Лигу чемпионов.

Первый тайм у них был равным, чуть активнее играла «Бавария», но моментов всё равно было мало. К концу первой 45-минутки тяжёлую травму получил Мусиала, выбыл на очень долгое время. Во втором тайме «ПСЖ» стал активнее играть, на первых минутах момент создал. Мюнхенцы старались владеть мячом и контролировать игру.

Открыт счёт был на 78-й минуте, после перехвата команды Энрике забил Дуэ красивым ударом в противоход Нойеру. Подопечные Компани сопротивлялись, давили, игроки «ПСЖ» защищались и фолили, двух игроков у него удалили. Но использовать такое преимущество «Бавария» не смогла. Дембеле же умудрился второй мяч за парижан забить в самой концовке после контратаки, Хакими перед этим красиво обыграл нескольких игроков и сделал ассист.

У «Реала» же, если смотреть на счёт, как будто больше интриги было – обыграли они «Боруссию» Дортмунд 3:2. Но на деле спокойнее прошло противостояние, мадридцы контролировали игру. Уже на 10-й минуте Гарсия открыл счёт, забив после навеса в прыжке. Через 10 минут он забил дубль после розыгрыша «сливочных» в штрафной «Боруссии». Игра успокоилась после этого, только к 90-й минуте начали дортмундцы сравнивать. Но Мбаппе не дал шансов сопернику, забил в падении красиво. Итог встречи – 3:2.

Так что да, с одной стороны, «Реал» в более уверенной манере провёл четвертьфинал. С другой стороны, «Бавария» сейчас явно сильнее «Боруссии», так что и сопротивление «ПСЖ» она дала более сильное. Если же брать в целом дистанцию всего турнира, то тоже у них были схожие результаты. Матчи с сильными соперниками они проводили, выигрывали. Так, «ПСЖ» в группе разгромил «Атлетико» (4:0), «Реал» же в 1/8 финала прошёл «Ювентус» (1:0).

Тут я жду борьбы, тактическое противостояние двух разных команд, составы сильнейшие. Не думаю, что в основное время они всё решат. По голу они друг другу забьют и перенесут всё на дополнительное время», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».