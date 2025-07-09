«ПСЖ» — «Реал»: прогноз Виктора Гусева на полуфинал клубного ЧМ

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч КЧМ «ПСЖ» — «Реал».

Ставка: гол Дембеле за 2.35.

«Два гранда почти безупречно преодолели путь к полуфиналу. У парижан — четыре победы с сухим счётом, в том числе 4:0 над мадридским «Атлетико», при одном неожиданном, но не повлиявшем ни на что поражении от «Ботафого» (0:1). У «Реала» — вообще ни одного проигрыша. После стартовой ничьей с саудовцами (была бы и победа, если бы Вальверде реализовал пенальти) — серия из четырёх выигранных матчей. Хотя о максимальной отлаженности действий при новом тренере Алонсо пока говорить рано. Так, команда в 1/4 финала едва не упустила, казалось, уже обеспеченную победу над Дортмундом (3:2).

«ПСЖ», потеряв в концовке четвертьфинальной встречи с «Баварией» двух удалённых игроков, не только не позволил сопернику сравнять счёт, но и вдевятером забил в его ворота второй мяч. Высочайший класс демонстрирует вратарь Доннарумма. Великолепный турнир проводит защитник Хакими. Полузащита во главе с Витиньей может претендовать на звание лучшей на турнире. И без того мощная атака теперь максимально усилена её вернувшимся в строй лидером Дембеле, который не медля открыл счёт своим забитым на турнире мячам. И он вполне может быть пополнен уже в полуфинале.

У «Реала» молодой Гонсало Гарсия Торрес, по неожиданному стечению обстоятельств получивший место в основном составе рядом с Винисиусом, великолепно воспользовался своим шансом: у него уже четыре гола. Как и у соперника, очень хороши фланговые атакующие защитники Фран Гарсия и Александер-Арнольд. И здесь есть долгожданное возвращение: вкатывающийся в игру Мбаппе уже забил прекрасный мяч в четвертьфинале. Очень хорош в подыгрыше сделавший в этом же матче две голевые передачи Гюлер, который не уступает своим звёздным партнёрам Беллингему и Вальверде.

У «Реала» уже отсутствовали из-за травм защитники Милитао и Менди, и это усугубилось потерей Хёйсена, получившего красную карточку в четвертьфинале. Однако и у «ПСЖ» по той же причине не будет игроков обороны: Пачо и Эрнандеса.

Команды играли друг с другом 15 раз. При трёх ничьих у «Реала» семь побед, а у «ПСЖ» — пять. В последнем противостоянии мадридцы взяли верх дома — 3:1. Это был ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов в марте 2022 года, когда у хозяев хет-триком отметился Бензема. А вот открыл счёт тогда нападающий «ПСЖ» Мбаппе. До того в феврале французский клуб победил в Париже благодаря его же голу на 90+4-й минуте. Символично в этой ситуации было бы поставить на очередной гол Килиана — теперь уже в другие ворота. Однако, на мой взгляд, такого прогноза заслуживает другой форвард», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».