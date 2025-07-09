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«ПСЖ» — «Реал»: ставка Игоря Семшова на матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 9 июля

«ПСЖ» — «Реал»: ставка Игоря Семшова на матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 9 июля
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «ПСЖ» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «ПСЖ» за 2.45.

«На стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси состоится полуфинал клубного чемпионата мира между французским «ПСЖ» и испанским «Реалом». Этот поединок уже называют «досрочным финалом» турнира, учитывая силу обеих команд и их амбиции.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» подходит к этой встрече с впечатляющей серией из трёх побед подряд на турнире. В 1/4 финала французы выиграли у «Баварии» (2:0), несмотря на два удаления. Команда Луиса Энрике демонстрирует железную оборону, не пропустив ни одного гола в плей-офф, но ослаблена дисквалификациями ключевых защитников. В атаке парижане полагаются на скорость Дембеле и Дуэ, которые забили в 1/4 финала.

«Реал Мадрид» под руководством Хаби Алонсо не проигрывает восемь матчей подряд, но играет нервно. Мадридцы едва не упустили победу в четвертьфинале против «Боруссии» (3:2), ведя в счёте 2:0. Оборона «Реала» также уязвима: травмы Алабы и Менди, а также дисквалификация Хёйсена вынуждают Алонсо импровизировать с линией защиты.

Этот матч станет испытанием на прочность для обеих команд. «ПСЖ» обладает более сбалансированным составом, но проблемы в обороне могут стать решающими. «Реал» силён индивидуальными качествами. Вероятно, победу одержит тот, кто лучше справится с давлением и использует моменты в концовке. Поставим на победу «ПСЖ», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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