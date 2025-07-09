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«ПСЖ» — «Реал»: прогноз Эльвина Керимова на игру клубного чемпионата мира

«ПСЖ» — «Реал»: прогноз Эльвина Керимова на игру клубного чемпионата мира
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Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч КЧМ «ПСЖ» — «Реал».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.79.

«ПСЖ» – «Реал» Мадрид, полуфинал клубного чемпионата мира. Парижане в прошлом раунде прошли «Баварию», играя вдевятером уже в концовке. И вдевятером «ПСЖ» ещё второй гол забил. В целом и в равных составах, и в меньшинстве «ПСЖ» был чуть острее «Баварии» и, пожалуй, по делу выиграл. И клуб остаётся одним из главных фаворитов турнира, несмотря на существенные потери перед полуфинальным матчем.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» Мадрид, в свою очередь, обыграл «Боруссию» Дортмунд в очень весёлой игре, в которой «Реал» был лучше. Да, по счёту 3:2, но по игре разница могла быть и больше. В концовке был, конечно, шанс у «Дортмунда» неожиданно сравнять счёт, Куртуа «Реал» спас. Но в итоге мадридцы прошли дальше, и мы видим как клуб, пожалуй, по игре прогрессирует на этом турнире, и Мбаппе вышел, забил через себя, Гарсия продолжает всех удивлять.

В общем, я думаю, весёлая игра нас ожидает, и я бы просто взял «верх». Очевидно совершенно, обе команды достаточно много забивают, у «ПСЖ» ещё и потери будут в защите. Я думаю, они могут быть уязвимы. «Реал» в защите не идеален, достаточно много пропускает.

Так что я возьму комбинированную ставку «обе забьют и тотал голов больше 2.5» с коэффициентом 1.79», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

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