«ПСЖ» — «Реал»: прогноз Семёна Зигаева на полуфинальную игру КЧМ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч КЧМ «ПСЖ» — «Реал».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.79.

«ПСЖ» приехал на клубный ЧМ в ранге главного фаворита турнира. И в первом же туре статус парижане подтвердили, разгромив «Атлетико» 4:0. Однако дальше французы, пробив в четыре раза больше по воротам «Ботафого», проиграли бразильцам. Но победили в последнем туре группового этапа и вышли в плей-офф. В первом раунде им достался «Интер» из Майами, но, судя по игре, парижане думали, что из Милана, ведь американцев они разгромили так же, как итальянцев в финале Лиге чемпионов, забив, правда, на один мяч меньше. В 1/4 финала «ПСЖ» без особых проблем прошёл «Баварию», хотя в концовке доигрывал вдевятером.

«Реал» в США приехал с новым главным тренером, которым стал Хаби Алонсо, сменивший Карло Анчелотти. Стартовали испанцы не очень здорово, сыграв 1:1 с «Аль-Хилялем», однако затем «сливочные» стали прибавлять. В двух оставшихся матчах в группе мадридцы победили с общим счётом 6:1. В 1/8 финала испанцы играли против «Ювентуса», близкий первый тайм и уверенная победа во втором, а дальше – старые знакомые из Дортмунда. Команда Алонсо забила дважды в первом тайме, и всё шло к их уверенной победе 2:0. Но в компенсированное время зрители увидели три гола и очередное удаление у «Реала», однако «Королевский клуб» вышел дальше – 3:2.

Большинство специалистов, да и поклонников футбола сходятся во мнении, что встреча между «ПСЖ» и «Реалом» — скрытый финал клубного ЧМ. С этим сложно спорить, и я жду яркий футбол. Обе команды здорово смотрятся в атаке, но испанцы не так хороши в обороне. Всё же и «ПСЖ», и «Реал» обладают такими исполнителями впереди, что голы мы обязаны увидеть», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».