«Лудогорец» — «Динамо» Минск: прогноз Семёна Зигаева на матч квалификации Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Лудогорец» — «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Лудогорца» и ТМ 3.5 за 2.00.

«Лудогорец» вновь стал чемпионом Болгарии, уже даже в балканской стране внутреннее первенство не вызывает интерес, ведь команда из Разграда выиграла титул 14 раз подряд. При этом в групповой этап «Лудогорец» пробивался всего дважды и последний раз – девять лет назад. В прошлом сезоне болгары играли против «Карабаха» и умудрились в дополнительное время пропустить аж четыре мяча. Отправились в Лигу Европы, где ни разу не победили в восьми матчах и забили всего четыре мяча, финишировав на 33-м месте из 36.

Минское «Динамо» в прошлом году второй раз подряд стало чемпионом своей страны, а вот нынешний сезон пока складывается неудачно. Позади уже 15 туров, и столичная команда идёт лишь на четвёртой строчке, а отставание от лидера уже 10 очков. Во многом этот отрыв случился в последнее время, ведь «Динамо» в четырёх турах уступило аж трижды и смогло набрать три очка лишь во встрече с одноклубниками из Бреста, которые играли в меньшинстве. А в последнем туре как раз проиграло лидеру чемпионата, и отставание выросло как раз до внушительных 10 очков.

С одной стороны, «Лудогорец» — явный фаворит данного матча, однако при этом есть два важных момента. Первый — «Динамо» сейчас пусть и на спаде, но чемпионат Беларуси в самом разгаре, и минчане — в игровом тонусе. Второй — болгары провели четыре товарищеские встречи в преддверии отбора Лиги чемпионов и ни разу не выиграли, а забили всего трижды. Но соперниками были «Славия», «Легия» и «Копенгаген», а также малоизвестный чешский «Градец-Кралове». Поэтому в разгромную победу болгар верится с трудом, однако задел дома они создать обязаны», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».