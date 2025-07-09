Аналитики назвали шансы Людмилы Самсоновой пройти в полуфинал Уимблдона

9 июля состоится матч 1/4 финала Уимблдона, в котором встретятся 19-я сеяная россиянка Людмила Самсонова и представительница Польши Ига Швёнтек, которая посеяна под номером 5.
Букмекеры считают фаворитом польскую теннисистку. Сделать ставку на победу Швёнтек предлагается с коэффициентом 1.35. Победу россиянки оценили в 3.40.
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На успех Швёнтек в двух сетах можно сделать ставку за 1.81. На то, что Самсонова выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 1.94. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 2.60.
Самсонова на этом турнире победила Майю Джойнт, Юлию Стародубцеву, Дарью Касаткину и Джессику Бузас Манейро. Швёнтек оказалась сильнее Полины Кудерметовой, Кэти Макнелли, Даниэль Коллинз и Клары Таусон.
Теннисистки ранее встречались друг с другом четырежды, все эти матчи остались за Швёнтек. В полуфинале победительница сыграет с сильнейшей в противостоянии Мирра Андреева — Белинда Бенчич.
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