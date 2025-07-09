Эксперты назвали шансы Мирры Андреевой выйти в полуфинал Уимблдона

9 июля состоится матч 1/4 финала Уимблдона, в котором встретятся седьмая сеяная россиянка Мирра Андреева и представительница Швейцарии Белинда Бенчич.
Букмекеры считают фаворитом россиянку. Сделать ставку на победу Андреевой предлагается с коэффициентом 1.40. Победу швейцарской теннисистки оценили в 3.05.
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На успех Андреевой в двух сетах можно сделать ставку за 2.08. На то, что Бенчич выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 1.75. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 2.90.
Мирра Андреева на этом турнире победила Маяр Шериф, Лючию Бронцетти, Хейли Баптист и Эмму Наварро, не отдав соперницам ни сета. Бенчич оказалась сильнее Алисии Паркс, Эльзы Жакмо, Элизабетты Коччаретто и Екатерины Александровой.
Теннисистки ранее не встречались друг с другом. В полуфинале победительница сыграет с сильнейшей в противостоянии Людмила Самсонова — Ига Швёнтек.
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