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Эксперты назвали шансы Мирры Андреевой выйти в полуфинал Уимблдона

Эксперты назвали шансы Мирры Андреевой выйти в полуфинал Уимблдона
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9 июля состоится матч 1/4 финала Уимблдона, в котором встретятся седьмая сеяная россиянка Мирра Андреева и представительница Швейцарии Белинда Бенчич.

Букмекеры считают фаворитом россиянку. Сделать ставку на победу Андреевой предлагается с коэффициентом 1.40. Победу швейцарской теннисистки оценили в 3.05.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:30 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Белинда Бенчич
35
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

На успех Андреевой в двух сетах можно сделать ставку за 2.08. На то, что Бенчич выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 1.75. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 2.90.

Мирра Андреева на этом турнире победила Маяр Шериф, Лючию Бронцетти, Хейли Баптист и Эмму Наварро, не отдав соперницам ни сета. Бенчич оказалась сильнее Алисии Паркс, Эльзы Жакмо, Элизабетты Коччаретто и Екатерины Александровой.

Теннисистки ранее не встречались друг с другом. В полуфинале победительница сыграет с сильнейшей в противостоянии Людмила Самсонова — Ига Швёнтек.

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