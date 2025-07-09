Фрибет 2000 рублей за ставку на КЧМ! Получи бонус на матч «ПСЖ» — «Реал»

9 июля «ПСЖ» сыграет с «Реалом» в полуфинальном матче клубного чемпионата мира. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Пока соперники бьются за выход в финал, вы можете получить фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ. Для этого необходимо выполнить два простых шага:

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«ПСЖ» гонится за очередным титулом и проводит просто выдающийся сезон. Коллектив Луиса Энрике уже выиграл несколько трофеев: Лига чемпионов, Лига 1, Кубок и Суперкубок Франции. Дебютный год в Париже получается отличным для российского голкипера Матвея Сафонова. Пока он не получал шанс выйти в стартовом составе в рамках турнира, уступая конкуренцию основному вратарю Джанлуиджи Доннарумме.

У «Реала» противоположная ситуация. Мадридский клуб рискует завершить сезон без трофеев. В последний раз с командой такое случалось в 2021 году. Поэтому мотивации мадридцам не занимать. Принципиальности характеру поединка добавляет встреча Килиана Мбаппе и его бывшей команды. Раньше форвард выступал за «ПСЖ», а теперь защищает цвета «Реала».

В плей-офф парижане одержали две уверенные победы и ни разу не пропустили. Сначала они выбили «Интер Майами», а затем оказались сильнее «Баварии». Путь «Реала» в играх на вылет сложился сложнее. Коллектив Хаби Алонсо, для которого этот турнир стал первым в роли главного тренера мадридцев, одолел «Ювентус» и дортмундскую «Боруссию».

Победитель данного противостояния сыграет в финале с сильнейшей командой из пары «Флуминенсе» и «Челси». Главная игра клубного чемпионата мира состоится 13 июля.

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