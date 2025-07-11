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Букмекеры спрогнозировали число голов Дзюбы в сезоне-2025/2026

Букмекеры спрогнозировали число голов Дзюбы в сезоне-2025/2026
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«Акрон» объявил о продлении контракта с нападающим Артёмом Дзюбой ещё на один год. Клуб из Тольятти занял девятое место в минувшем розыгрыше РПЛ.

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В 22 матчах сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги Дзюба забил девять голов. После ухода из «Зенита» это его лучший результат.

Букмекерские конторы предлагают поставить на то, что Дзюба забьёт больше 10.5 мяча по итогам сезона-2025/2026 чемпионата России, с коэффициентом 1.85. Столько же дают на то, что нападающий «Акрона» забьёт меньше 10.5 мяча.

Последний раз форвард забивал 11 голов ещё в футболке «Зенита» в сезоне-2021/2022. С тех пор форвард ни разу не преодолевал отметку в 10 мячей.

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