Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Соболенко — Анисимова: прогноз на полуфинал Уимблдона

Соболенко — Анисимова: прогноз на полуфинал Уимблдона
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру 1/2 финала Уимблдона Арина СоболенкоАманда Анисимова.

Ставка: победа Соболенко с форой (-3.5) за 1.80.

Материалы по теме
Соболенко в 1/2 финала Уимблдона и украинский «Шахтёр» в ЛЕ: экспресс на спорт
Соболенко в 1/2 финала Уимблдона и украинский «Шахтёр» в ЛЕ: экспресс на спорт

Арина Соболенко прямо сейчас является лучшей теннисисткой планеты. Потому нет ничего удивительного в том, что она так далеко зашла на Уимблдоне. Более того, в матче с Амандой Анисимовой белоруска закономерно считается фаворитом. Разумеется, логично ждать от неё победы.

В последнем очном матче, который состоялся в четвёртом круге «Ролан Гаррос», то есть совсем недавно, Арина обыграла Аманду со счётом 7:5, 6:3. У американки была пауза в карьере, но теперь она вернулась в тур и пытается вернуть хорошие кондиции. В четвертьфинале она обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову.

Соболенко в 1/4 финала добыла волевую победу над опытной Лаурой Зигемунд из Германии и потратила много сил. Однако у спортсменок был день отдыха, так что со свежестью проблем быть не должно. А при прочих равных белорусская теннисистка сильнее и должна побеждать. В принципе, скромная победа с форой (-3.5) гейма выглядит логично.

Материалы по теме
Василий Березуцкий ушёл — удача отвернулась. «Сабаху» будет трудно с «Целе»
Василий Березуцкий ушёл — удача отвернулась. «Сабаху» будет трудно с «Целе»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android