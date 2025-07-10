Соболенко — Анисимова: прогноз на полуфинал Уимблдона

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру 1/2 финала Уимблдона Арина Соболенко — Аманда Анисимова.

Ставка: победа Соболенко с форой (-3.5) за 1.80.

Арина Соболенко прямо сейчас является лучшей теннисисткой планеты. Потому нет ничего удивительного в том, что она так далеко зашла на Уимблдоне. Более того, в матче с Амандой Анисимовой белоруска закономерно считается фаворитом. Разумеется, логично ждать от неё победы.

В последнем очном матче, который состоялся в четвёртом круге «Ролан Гаррос», то есть совсем недавно, Арина обыграла Аманду со счётом 7:5, 6:3. У американки была пауза в карьере, но теперь она вернулась в тур и пытается вернуть хорошие кондиции. В четвертьфинале она обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову.

Соболенко в 1/4 финала добыла волевую победу над опытной Лаурой Зигемунд из Германии и потратила много сил. Однако у спортсменок был день отдыха, так что со свежестью проблем быть не должно. А при прочих равных белорусская теннисистка сильнее и должна побеждать. В принципе, скромная победа с форой (-3.5) гейма выглядит логично.