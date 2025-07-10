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Эксперты назвали фаворита мужского Уимблдона перед полуфиналами

Эксперты назвали фаворита мужского Уимблдона перед полуфиналами
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На Уимблдоне определились участники полуфиналов. Несмотря на вылет многих сеяных в первых двух кругах, в четвёрке сильнейших оказались представители топ-10. Букмекеры обновили линию на победителя турнира.

Аналитики считают фаворитом Карлоса Алькараса. Сделать ставку на победу испанца можно с коэффициентом 1.90. В 1/4 финала испанец легко разобрался с Кэмероном Норри.

Сделать ставку на Янника Синнера можно за 2.75. Итальянец был на грани поражения в матче с Григором Димитровым, но болгарин получил травму и снялся. При этом сам Синнер повредил локоть, однако это не помешало ему переиграть Бена Шелтона в четвертьфинале.

Шансы Новака Джоковича оценили в 5.50. Легендарный серб в четвертьфинале обыграл открытие нынешнего Уимблдона — итальянца Флавио Коболли в четырёх партиях.

Наконец, на Тейлора Фрица можно сделать ставку с коэффициентом 20.00. Американец не пустил в полуфинал турнира Карена Хачанова.

Полуфиналы в мужском турнире пройдут 11 июля. Алькарас сыграет с Фрицем, а Синнер — с Джоковичем.

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