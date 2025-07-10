Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры назвали фаворита Уимблдона у женщин перед стартом 1/2 финала

Букмекеры назвали фаворита Уимблдона у женщин перед стартом 1/2 финала
Аудио-версия:
Комментарии

На Уимблдоне определились участники полуфиналов в женском одиночном разряде. Букмекеры обновили линию на победительницу турнира.

Аналитики считают фаворитом Арину Соболенко. Сделать ставку на победу теннисистки из Беларуси можно с коэффициентом 1.95. В 1/4 финала Соболенко с большим трудом одолела Лауру Зигемунд.

Сделать ставку на Игу Швёнтек можно за 3.00. Польская теннисистка не так хороша на траве, однако добралась до полуфинала, победив Людмилу Самсонову.

Шансы Аманды Анисимовой оценили в 7.00. Американка в четвертьфинале сломила сопротивление Анастасии Павлюченковой.

Наконец, на Белинду Бенчич можно сделать ставку с коэффициентом 12.00. Это единственная участница 1/2 финала, которая не оказалась в посеве. Представительница Швейцарии на этом турнире выбила из борьбы двух россиянок — Екатерину Александрову и Мирру Андрееву.

Полуфиналы в женском турнире пройдут 10 июля. Соболенко сыграет с Анисимовой, а Швёнтек — с Бенчич.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android