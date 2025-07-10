Букмекеры назвали фаворита Уимблдона у женщин перед стартом 1/2 финала

На Уимблдоне определились участники полуфиналов в женском одиночном разряде. Букмекеры обновили линию на победительницу турнира.

Аналитики считают фаворитом Арину Соболенко. Сделать ставку на победу теннисистки из Беларуси можно с коэффициентом 1.95. В 1/4 финала Соболенко с большим трудом одолела Лауру Зигемунд.

Сделать ставку на Игу Швёнтек можно за 3.00. Польская теннисистка не так хороша на траве, однако добралась до полуфинала, победив Людмилу Самсонову.

Шансы Аманды Анисимовой оценили в 7.00. Американка в четвертьфинале сломила сопротивление Анастасии Павлюченковой.

Наконец, на Белинду Бенчич можно сделать ставку с коэффициентом 12.00. Это единственная участница 1/2 финала, которая не оказалась в посеве. Представительница Швейцарии на этом турнире выбила из борьбы двух россиянок — Екатерину Александрову и Мирру Андрееву.

Полуфиналы в женском турнире пройдут 10 июля. Соболенко сыграет с Анисимовой, а Швёнтек — с Бенчич.