«Краснодар» — ЦСКА: прогнозы и ставки на матч за Суперкубок России
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12 июля российский футбольный сезон стартует в Казани матчем за Суперкубок. В нём встретятся чемпион страны — «Краснодар» — и обладатель Кубка — ЦСКА. Начало встречи — в 18:00 мск.
OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры считают фаворитами краснодарцев. На «быков» можно сделать ставку с коэффициентом 2.44, а на победу ЦСКА в основное время дают 3.00. На то, что по итогам 90 минут встречи будет зафиксирована ничья, можно заключить пари за 3.40.
На рынке исхода матча с учётом возможной серии пенальти ситуация также в пользу краснодарцев — 1.80 на 2.05.
При этом букмекеры ждут высокой результативности. На ТБ 2.5 гола можно сделать ставку за 1.83, а на «низ» — за 2.04.
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