АЕК Ларнака — «Партизан»: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч отбора Лиги Европы АЕК Ларнака — «Партизан».

Ставка: победа АЕКа и его тотал больше 1.5 за 2.00.

«АЕК из Ларнаки пропустил несколько сезонов в еврокубках, последний раз киприоты играли там в 2022 году. Тогда в групповом этапе Лиги Европы они пропустили вперёд «Ренн» и «Фенербахче», финишировали на третьей строчке и в 1/8 финала уже Лиги конференций вылетели от будущего победителя «Вест Хэма». В прошлом сезоне АЕК и в чемпионате финишировал неплохо, и Кубок Кипра забрал, а теперь возвращается в еврокубки.

Но ждёт его непростой соперник — «Партизан» из Белграда тоже давно не играл в Европе, точнее не может преодолеть квалификацию. А три года назад вылетал как раз от АЕКа. В прошлом сезоне «Партизан» конкуренцию «Црвене Звезде» составить не смог, чёрно-белые финишировали на второй строчке, но отставание от красно-белых было аж 27 очков. В рамках подготовки к еврокубкам «Партизан» приезжал в Москву на Братский кубок. Но и армейцам, и динамовцам сербы проиграли с одинаковым счётом 1:3.

Я не просто так напомнил про визит «Партизана» в Москву, сербская команда в этих матчах не впечатлила, поэтому вряд ли стоит удивляться, что он андердог. АЕК три года назад уже выбивал своего соперника в квалификации. Конечно, составы сильно изменились, но дома киприоты точно обязаны играть на победу», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».