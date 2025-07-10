АЕК Ларнака — «Партизан»: прогноз Артёма Шмелькова на игру квалификации Лиги Европы

Комментатор Артём Шмельков дал прогноз на отборочный матч Лиги Европы АЕК Ларнака — «Партизан».

Ставка: индивидуальный тотал АЕКа больше 1.5 за 1.83.

«Вслед за лигочемпионским отбором стартует и квалификация Лиги Европы. Совсем недавно гостивший в Москве на Братском Кубке белградский «Партизан» отправляется на Кипр, чтобы сыграть первый матч стартовой стадии отбора ЛЕ с АЕКом из Ларнаки. «Партизан» прописался вечно вторым в сербской Суперлиге, тогда как АЕК стал четвёртым в сезоне-2024/2025 в чемпионате Кипра.

Интересно заметить, что АЕК и «Партизан» уже соперничали в квалификации Лиги Европы. Дело было три года назад, на старте еврокубкового сезона-2022/2023. Тогда соперничество завершилось минимальной победой киприотов по сумме двух встреч — 2:2 и 2:1. Но то был уже третий раунд отбора, а не первый, как сейчас. Затем АЕК «свалился» в групповой этап Лиги конференций, а в итоге выдал свой самый удачный евросезон за всё время выступлений. Клуб из Ларнаки добрался аж до 1/8 финала ЛК, где уступил будущему победителю третьего по статусу еврокубка «Вест Хэму». «Партизан», к слову, тоже играл в группе Лиги конференций того сезона, но вылетел на стадию раньше — в 1/16 финала от молдавского «Шерифа».

В концовке прошлого сезона АЕК (Ларнака) не особо преуспел в чемпионате (четвёртое место), зато сумел забрать Кубок Кипра, переиграв в финале в серии пенальти «Пафос», который незадолго до этого стал чемпионом страны. Заработав с командой Кубок, ушёл из АЕКа норвежский специалист Хеннинг Берг, а возглавил его испанец Иманоль Идьякес. За время короткой межсезонной подготовки АЕК играл только с бельгийскими клубами: с именитым «Андерлехтом» (2:2) и представителем второго дивизиона «Сереном» (3:3) сгонял вничью, а середняка Жюпиле-лиги «Вестерло» обыграл 3:1.

«Партизан» успел провести подготовительные матчи только в Москве. Куда более мастеровитые ЦСКА и «Динамо» обошли подопечных Срджана Благоевича с одинаковым счётом 3:1. А ведь могли забивать значительно больше. С учетом результативной игры АЕКа в товарняках с бельгийскими спарринг-партнёрами предположу, что и «Партизану» киприоты доставят немало проблем в домашнем матче», — приводит слова Шмелькова «Ставка ТВ».