Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за нарушение самозапрета осенью

Совет Госдумы предложил включить законопроект о штрафах для юридических и должностных лиц за прием ставок у игроков с установленным самозапретом на участие в азартных играх в примерную программу законопроектной работы Госдумы в период осенней сессии (сентябрь) 2025 года. Ответственным назначен Комитет по госстроительству и законодательству, сообщается на сайте ведомства.

Законопроект и материалы к нему направлены в комитеты, комиссии и фракции Госдумы, Президенту РФ, в Совет Федерации, Правительство, Счетную палату, Общественную палату, законодательные органы субъектов федерации и высшим должностным лицам регионов, Верховный Суд для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а также в Правовое управление Аппарата Госдумы для подготовки заключения.

Законопроект предусматривает введение штрафов за игнорирование самозапрета штрафами до 100 тыс. рублей.