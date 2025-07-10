В Великобритании произошла крупная утечка данных игроков в букмекерских конторах

Холдинг Flutter сообщил о том, что данные игроков компаний Paddy Power и Betfair попали в открытый доступ в результате утечки данных, сообщает Next.io. Речь идёт о таких данных, как имена пользователей, адреса электронной почты, первые строки домашних адресов, детали активности в учётных записях, включая идентификаторы устройств и IP-адреса.

Утечка затронула не всех клиентов Paddy Power и Betfair, но их большую часть. Пока неизвестно о неправомерном использовании личной информации.

«Сразу после того, как нам стало известно об этом инциденте, мы проинформировали соответствующие органы и инициировали расследование при поддержке внешних экспертов по IT-безопасности, чтобы понять, как можно лучше защитить наших клиентов. Мы пришли к выводу, что утекшая информация не содержала пароли, данные документов или платёжные реквизиты», — заявили во Flutter.