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Исследование: расходы игроков на ставках на 11% выше при использовании бонусов букмекеров

Исследование: расходы игроков на ставках на 11% выше при использовании бонусов букмекеров
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Исследование, проведённое учёными совместно с Управлением по регулированию азартных игр Ирландии, показало, что бонусы игорных операторов увеличивают средние расходы игроков примерно на 11%, сообщается на сайте организации.

Исследование провели перед стартом Евро-2024, участие в нём приняли более 620 мужчин в возрасте до 40 лет. Им предложили различные бонусы, в том числе фрибеты и страховку ставки.

По итогам изучения его авторы сделали вывод, что при наличии бонуса клиенты букмекеров склонны тратить больше средств на заключение пари. В среднем эта сумма возрастает на 11%.

По полученным данным, игроки в погоне за бонусом чаще заключают невыгодные пари с низкими коэффициентами. В обычной ситуации, где подобные ставки не предполагали фрибета, их выбирали только 7,9% респондентов, а при наличии бонуса их выбирали уже 27,2% игроков.

«Наши результаты дополняют растущее количество доказательств того, что бонусы приводят к увеличению количества людей, увлечённых в азартными играми. Кроме того, игроки на фоне поощрений тратят больше, что ведёт к росту финансовых потерь потребителей и увеличивает прибыль операторов. Мы также обнаружили, что бонусы оказывают негативное влияние на тех, у кого есть проблемы с азартными играми», — говорится в заявлении ирландского регулятора.

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