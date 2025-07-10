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Эксперты назвали потенциальных сменщиков Дешама в сборной Франции

Эксперты назвали потенциальных сменщиков Дешама в сборной Франции
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Эпоха Дидье Дешама в сборной Франции завершается. Специалист руководит «трёхцветными» с 2012 года и уже известно, что он покинет свой пост после ЧМ-2026. Букмекеры принимают ставки на нового наставника французов.

По оценке аналитиков, главный претендент на этот пост — Зинедин Зидан. Поставить на него можно с коэффициентом 2.50. Специалист находится без работы с 2021 года, когда он покинул мадридский «Реал».

Шансы других тренеров куда ниже. За 9.00 можно сделать ставку на экс-наставника сборной Англии Гарета Саутгейта. Шансы Жозе Моуринью оценили в 11.00. Вероятность того, что Францию возглавит Пеп Гвардиола, оценили котировкой 13.00. А на Юргена Клоппа можно заключить пари с коэффициентом 15.00.

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