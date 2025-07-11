Льюис — Тейшейра: определён фаворит боя UFC

В ночь с 12 на 13 июля в Нэшвилле (США) состоится турнир UFC on ESPN 70. Главным его событием станет бой в тяжёлом весе между Дерриком Льюисом и Таллисоном Тейшейрой. Ориентировочное начало поединка — 6:30 мск.

Букмекеры считают фаворитом боя Тейшейру. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.38, что составляет примерно 69% вероятности.

Шансы Льюиса оценили в 3.25, это около 30% вероятности. Ничья маловероятна, поставить на такой исход можно с котировкой 62.0 (1%).

Аналитики ждут, что бой завершится досрочно. Поставить на такое развитие событий можно за 1.07.

На то, что поединок продлится всё запланированное время, можно поставить с коэффициентом 7.50.