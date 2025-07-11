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Деррик Льюис — Таллисон Тейшейра: прогноз на бой UFC

Деррик Льюис — Таллисон Тейшейра: прогноз на бой UFC
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Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на бой UFC Деррик Льюис — Таллисон Тейшейра.

Ставка: тотал меньше 1.5 раунда за 1.78.

В принципе, бразилец заслуженно идёт фаворитом. Он молод, у него тоже сильный удар, он предпочитает агрессивное ведение боя. Плюс в антропометрии он тоже превосходит оппонента. Но на этом плюсы и заканчиваются. Потому что есть огромные пробелы в бойцовском «образовании» Таллисона. Во-первых, он практически не защищается.

А значит, может отхватить от любого соперника. И Льюис здесь вполне подходящий вариант, что-что, а нокаутировать он умеет. Во-вторых, у Тейшейры слабый бойцовский IQ. Это в поединке с Льюисом не так важно, скорее это говорит о кризисе в тяжёлом весе UFC.

Самое напрашивающееся пари — победа одного из бойцов нокаутом. Однако коэффициент не радует, жалкие 1.32. Брать победу Тейшейры за 1.36 тоже нет смысла — отсутствие защиты может привести к поражению. Куда интереснее выглядит победа Льюиса, но Деррик был плох в последнее время.

Сценарий боя прост и понятен. Парни сойдутся в центре октагона и начнут охаживать друг друга. Кто первый акцентированно попадёт, тот и победит. Слишком мощны удары этих ребят, чтобы пропускать их без последствий. Что здесь можно сказать — вряд ли бой продлится больше раунда. А на ТМ 1.5 раунда уже дают приличные 1.78. На этом варианте мы и остановимся.

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