«Краснодар» — ЦСКА: букмекеры назвали самый вероятный счёт в Суперкубке России

12 июля российский футбольный сезон стартует в Казани матчем за Суперкубок. В нём встретятся чемпион страны — «Краснодар» — и обладатель Кубка — ЦСКА. Начало встречи — в 18:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами краснодарцев. На «быков» можно сделать ставку с коэффициентом 2.44, а на победу ЦСКА в основное время дают 3.00. На то, что по итогам 90 минут встречи будет зафиксирована ничья, можно заключить пари за 3.40.

При этом букмекеры ждут высокой результативности. На ТБ 2.5 гола можно сделать ставку за 1.83, а на «низ» — за 2.04.

Наиболее вероятный исход основного времени — ничья 1:1 (5.50). Следом идёт победа «Краснодара» 1:0 (7.70) и 1:0 в пользу ЦСКА (8.70).