Фриц — Алькарас: прогноз на полуфинал Уимблдона

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на полуфинальный матч Уимблдона Тейлор Фриц — Карлос Алькарас.

Ставка: четыре сета за 2.70.

Тейлор Фриц не просто так заслужил право сыграть за выход в финал Уимблдона. По пути его сильно лихорадило — было много тай-брейков, а в первых двух матчах даже пришлось провести по пять сетов. Однако американец выдержал, а в 1/4 финала обыграл Карена Хачанова.

Разумеется, Карлос Алькарас — фаворит. Вообще-то, испанец фаворит не только предстоящего матча, но и любого теннисного турнира на данный момент. Просто он один из сильнейших теннисистов планеты прямо сейчас. Однако в предстоящем матче на лёгкую прогулку лучше не рассчитывать.

Фриц выиграл два из трёх травяных турниров в рамках подготовки к Уимблдону. Он прекрасно знает, как вести себя на данном покрытии с соперниками разного уровня. Конечно, победа будет сродни сенсации, но взять один сет американец способен. Собственно, наш прогноз на то, что в матче будет ровно четыре партии.