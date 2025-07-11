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Синнер — Джокович: прогноз на 1/2 финала Уимблдона

Синнер — Джокович: прогноз на 1/2 финала Уимблдона
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на полуфинальный матч Уимблдона Янник СиннерНовак Джокович.

Ставка: Синнер победит с форой (-3.5 гейма) за 1.87.

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Новак Джокович в свои 38 лет, конечно, даёт жару. На каждом из «Шлемов» в этом году дошёл до полуфинала, а теперь претендует на финал Уимблдона. На пути ему, конечно, встречались не такие классные соперники. Была более чем играбельная сетка. Однако легендарный серб выдержал три матча по четыре сета.

Кроме того, не стоит забывать и об огромном опыте. За всю карьеру у Ноле было столько различных ситуаций, что его вряд ли можно чем-либо удивить. И всё-таки фаворит — Янник Синнер. 23-летний итальянец носит звание первой ракетки мира. Выиграл Australian Open и дошёл до финала «Ролан Гаррос».

Плюс у Джоковича плохая статистика в противостоянии с Синнером в последние годы. Пять последних очных встреч серб проиграл. Предстоящая обещает получиться яркой, а также, скорее всего, упорной, учитывая хорошую форму обоих теннисистов. Однако победа Янника с форой (-3.5) по геймам — реальность. От смены поколений никуда не деться.

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