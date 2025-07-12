«Краснодар» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч за Суперкубок России

12 июля 2025 года в матче за Суперкубок России сыграют «Краснодар» и ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 18:00 мск.

«Быки» в прошлом сезоне стали чемпионами Российской Премьер-Лиги, а армейцы выиграли Кубок России.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение краснодарцам: поставить на победу «Краснодара» можно с коэффициентом 2.55. Шансы ЦСКА оценили в 2.95, а ничья идёт с коэффициентом 3.15.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.00.