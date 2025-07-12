«Краснодар» — ЦСКА: прогноз на Суперкубок России

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру за Суперкубок России «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: ничья в основное время за 3.15.

Для «быков» это будет второе участие в матче за Суперкубок. В прошлом году они проиграли «Зениту» со счётом 2:4, а теперь постараются исправиться. Команда не просто сохранила всех лидеров, благодаря которым стала чемпионом, но и мощно усилилась. Пришли защитник «Осера» Жубал и вингер Густаво Сантос в качестве свободных агентов. Но самым мощным станет контракт с Гаэтаном Перреном — лучшим ассистентом прошлого сезона чемпионата Франции.

У ЦСКА сменился тренер, что осложняет задачу клуба. Футболисты в межсезонье одержали три победы. Сначала разгромили клуб из Медиалиги «Амкал» (4:0), а потом обыграли «Партизан» (3:1) и ОФК (4:2) на Братском кубке. Со схемой Марко Николича с «ромбом» пришлось попрощаться, а вот к лучшему или нет — узнаем совсем скоро.

Матч за Суперкубок России получится равным. Команды продемонстрируют готовность к сезону. Мы предлагаем поставить на ничью в основное время с коэффициентом 3.15. Скорее всего, на первые роли выйдут лучшие голкиперы РПЛ обоих клубов. И даже несмотря на большую результативность в товарищеских встречах, в официальном матче за титул команды рисковать не станут.