Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Краснодар» — ЦСКА: стал известен самый вероятный счёт в матче за Суперкубок России

«Краснодар» — ЦСКА: стал известен самый вероятный счёт в матче за Суперкубок России
Комментарии

12 июля российский футбольный сезон стартует в Казани матчем за Суперкубок. В нём встретятся чемпион страны — «Краснодар» — и обладатель Кубка — ЦСКА. Начало встречи — в 18:00 мск.

Материалы по теме
«Краснодар» — ЦСКА. Суперкубок России готовит нервную развязку
«Краснодар» — ЦСКА. Суперкубок России готовит нервную развязку

На «Краснодар» можно сделать ставку с коэффициентом 2.44, а на победу ЦСКА в основное время дают 3.00. На то, что по итогам 90 минут встречи будет зафиксирована ничья, можно заключить пари за 3.40.

При этом букмекеры ждут высокой результативности. На ТБ 2.5 гола можно сделать ставку за 1.83, а на «низ» — за 2.04.

Наиболее вероятный исход основного времени — ничья 1:1 (5.50). Следом идёт победа «Краснодара» 1:0 (7.70) и 1:0 в пользу ЦСКА (8.70).

Материалы по теме
Дикие ставки на Суперкубок России — 2025: дуэль Агкацева и Акинфеева и отсутствие голов
Дикие ставки на Суперкубок России — 2025: дуэль Агкацева и Акинфеева и отсутствие голов
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android