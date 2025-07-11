Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Госдума отклонила законопроект о сокращении эфирного времени рекламы букмекеров

Госдума отклонила законопроект о сокращении эфирного времени рекламы букмекеров
Комментарии

Государственная Дума отклонила законопроект, в котором предлагалось сократить эфирное время рекламы букмекерских компаний на телевидении, радио и во время спортивных трансляций, сообщается на сайте ведомства.

Законопроект внесли на рассмотрение ещё в 2023 году. Ранее его не поддержало правительство. Документ предполагал сокращение эфирного времени для рекламы букмекеров на телевидении и радио, до периода с 23 до 6 часов по местному времени. Сейчас букмекеры рекламируются в слоте 22:00—7:00.

Кроме того, в законопроекте предлагали уменьшить максимально допустимое рекламное время букмекерских компаний во время спортивных трансляций с 20% до 10%.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android