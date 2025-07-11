Госдума отклонила законопроект о сокращении эфирного времени рекламы букмекеров

Государственная Дума отклонила законопроект, в котором предлагалось сократить эфирное время рекламы букмекерских компаний на телевидении, радио и во время спортивных трансляций, сообщается на сайте ведомства.

Законопроект внесли на рассмотрение ещё в 2023 году. Ранее его не поддержало правительство. Документ предполагал сокращение эфирного времени для рекламы букмекеров на телевидении и радио, до периода с 23 до 6 часов по местному времени. Сейчас букмекеры рекламируются в слоте 22:00—7:00.

Кроме того, в законопроекте предлагали уменьшить максимально допустимое рекламное время букмекерских компаний во время спортивных трансляций с 20% до 10%.