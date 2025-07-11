«Краснодар» — ЦСКА: ставка Романа Павлюченко на игру за Суперкубок России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Суперкубка России «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: победа «Краснодара» за 2.60.

«Российский футбол возвращается, первый матч, как обычно — Суперкубок. И впервые за несколько лет в нём не будет участвовать «Зенит». В матче за трофей сойдутся «Краснодар» и ЦСКА.

Обе команды провели отличные прошлые сезоны. В особенности это касается «быков», которые не просто снова навязали борьбу «Зениту» за чемпионство в РПЛ, но и выиграли её, стали чемпионами России. Само собой, огромное достижение. За сезон до этого коллектив тоже был близок к трофею, но провалил вторую часть регулярки, позволив петербуржцам пройти себя. На этот же раз «Краснодар» с зимнего перерыва вернулся в хорошей форме и не упустил трофей.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

ЦСКА же провёл тоже сильный сезон, пусть и за чемпионство в РПЛ он не боролся. В первой части сезона у команды были проблемы, но вот в 2025 году она выступала лучше всех в России. В итоге заслуженно армейцы финишировали в топ-3, ещё и Кубок России выиграли, по пути выбив как раз «Зенит».

«Краснодар» пока не так был активен на трансферном рынке для новоиспечённого чемпиона. Пару сделок на вход и выход он совершил. Пополнили состав «быков» уже два иностранца — Густаво Сантос и Жубал. ЦСКА же пока особых трансферов не совершал. Но главные его изменения уже произошли на тренерском мостике. По окончании хорошего сезона Николич неожиданно покинул коллектив, получив предложение из Европы. Его заменил другой иностранный специалист — Фабио Челестини. Посмотрим, как с ним заиграет клуб, сумеет ли сохранить напор и качество, которые были у него во второй половине сезона.

В общем, интересный нас ждёт старт сезона, две сильные команды, показывающие одни из лучших результатов в прошлом сезоне. Так что тут точно будет борьба, оба коллектива всё ещё голодны до трофеев. Я всё же тут верю в «Краснодар», состав у него более сбалансирован, да и по игре он чуть получше выглядит, как мне кажется. Но много голов не будет, это только первая игра сезона», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».