«Локомотив» — «Динамо»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на товарищеский матч «Локомотив» — «Динамо».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.83.

Подготовка к чемпионату России — 2025/2026 проходит для красно-зелёных поэтапно. Встреча с «Динамо» станет первой настоящей проверкой. До этого подопечные Михаила Галактионова разгромили дубль «Родины» (4:1) и сыграли вничью 0:0 с «Торпедо». Поэтому сказать что-то конкретное об игре пока сложно.

Московское «Динамо» быстро привыкло к Валерию Карпину. Он сразу принялся менять игру бело-голубых в лучшую сторону. «Динамо» провело четыре товарищеские встречи без поражений. Одержаны три победы — в матчах с 2DROTS (3:0), ОФК (4:0) и «Партизаном» (3:1). Минувшая игра с «Ахматом» завершилась вничью со счётом 1:1. Приятно наблюдать за результативностью молодёжи — Ульви Бабаев и Ярослав Гладышев отличились голами.

Валерий Карпин умеет работать с молодым поколением, как и Михаил Галактионов. В этом матче предлагаем поставить на то, что обе команды забьют, а тотал будет больше 2.5 мяча, за 1.83. Будет интересно наблюдать, как играют две свежие и талантливые команды, в которых преобладают российские футболисты. Это настоящая битва тренеров.