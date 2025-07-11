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Эксперты назвали вероятный новый клуб Джейми Варди

Эксперты назвали вероятный новый клуб Джейми Варди
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Джейми Варди, который долгие годы был символом «Лестера», покинул клуб. 38-летний ветеран совместно с партнёрами не смог оставить клуб в АПЛ. При этом форвард ещё готов поиграть. Букмекеры принимают ставки на новый клуб Варди.

По оценке аналитиков, вероятнее всего Джейми продолжит карьеру в шотландском «Рейнджерс», на такое развитие событий можно сделать ставку с коэффициентом 1.67. Кроме того, вероятен переезд форварда в Испанию, где им интересуются несколько клубов. Поставить на такое развитие событий можно за 3.50.

Вероятность того, что Варди будет играть в итальянском «Комо», оценили в 5.00, а на переезд в одну из команд МЛС можно сделать ставку за 8.00. Шансы «МЮ», который рассматривает нападающего как резервный вариант, оценили в 11.00.

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