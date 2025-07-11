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Аналитики назвали вероятные варианты продолжения карьеры Леброна Джеймса

Аналитики назвали вероятные варианты продолжения карьеры Леброна Джеймса
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Легендарный Леброн Джеймс пока так и не объявил о том, что останется в «Лейкерс». Ряд инсайдеров уже успели заявить, что в отношениях форварда и клуба не всё гладко. Букмекеры принимают ставки на то, за какой клуб Джеймс проведёт первый матч в сезоне-2025/2026.

По оценке аналитиков, Джеймс всё же останется в Лос-Анджелесе, поставить на «Лейкерс» можно за 1.15. Шансы остальных клубов котируются ниже.

Сделать ставку на родной «Кливленд» можно с коэффициентом 7.00, а за 8.00 можно поставить на то, что Леброн переберётся в «Даллас», где будет играть с первым номером драфта Купером Флэггом. Шансы «Голден Стэйт» оценили в 16.00, на «Нью-Йорк» дают котировку 25.00, а на «Майами» — 50.00.

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