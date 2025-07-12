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«Локомотив» — «Динамо»: стал известен самый вероятный счёт

«Локомотив» — «Динамо»: стал известен самый вероятный счёт
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12 июля 2025 года в товарищеском матче сыграют московские «Локомотив» и «Динамо». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 17:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение бело-голубым: поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.30. Шансы «Локомотива» оценили в 2.90, а ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.44.

Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.20. Победа «Динамо» 2:1 доступна за 8.00, на точный счёт 2:0 в пользу «Динамо» выставлен коэффициент 9.00.

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