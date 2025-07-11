Эксперты назвали шансы Новака Джоковича побить рекорд по победам на турнирах ATP

Новак Джокович приближается к закату своей карьеры, но у него ещё есть рекорды, которые он не побил. Один из таких — число побед на одиночных турнирах ATP. Сейчас у серба их 100, а рекорд держит американец Джимми Коннорс, который в бытность игроком победил на 109 турнирах.

Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли Джоковичу побить рекорд. Аналитики считают, что серб не справится. Поставить на то, что Новак станет рекордсменом, можно с коэффициентом 20.00, всего около 5% вероятности.

А вот обойти Роджера Федерера, у которого 103 победы, вполне реально. Сделать ставку на покорение этого достижения можно с котировкой 2.45.

В полуфинале Уимблдона-2025 Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером.