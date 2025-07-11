Стивен Томпсон — Габриэль Бонфим: кто фаворит боя UFC oт ESPN 70

В ночь с 12 на 13 июля в Нэшвилле на «Бриджстоун-Арене» пройдёт турнир UFC on ESPN 70. В соглавном событии вечера в полусреднем весе сразятся Стивен Томпсон и Габриэль Бонфим. Начало боя — не ранее 6:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Бонфиму и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.25. Шансы Томпсона на успешный исход оценили в 4.20. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 69.00.

Эксперты сомневаются, что поединок закончится досрочно. Сделать ставки на тотал больше 2.5 раунда можно за 1.87, а тотал меньше 2.5 раунда идёт также за 1.87. Если американец одержит победу нокаутом, сыграет коэффициент 6.80. На то, что бразилец выиграет досрочно, предлагают поставить за 2.05.