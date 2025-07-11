OddsMatrix: игроки стали намного чаще делать ставки на статистику в футбольных матчах

Производитель букмекерского софта OddsMatrix на своём сайте опубликовал годовой отчёт. Выручка компании от ставок на футбол в сезоне-2024/2025 составила € 324,1 млн, а доход в этом сегменте вырос на 34% по сравнению с предыдущим футбольным сезоном.

В компании отметили резкий рост ставок на статистику — как индивидуальную, так и командную. Так, количество ставок на то, что тот или иной игрок получит жёлтую карточку, выросло на 72% в годовом исчислении.

Кроме того, букмекеры, работающие с софтом OddsMatrix зафиксировали огромный рост ставок на статистику в Лиге чемпионов. На удары в створ компании приняли ставок на 158% больше в сравнении с предыдущим сезоном.

OddsMatrix — дочерняя компания производителя ПО для гемблинга EveryMatrix.