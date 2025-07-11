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Число выплат на «Кошелёк ЦУПИС» выросло в два раза за первые шесть месяцев 2025 года

Число выплат на «Кошелёк ЦУПИС» выросло в два раза за первые шесть месяцев 2025 года
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Клиенты легальных российских букмекеров совершили 7,5 млн переводов выигрышей на «Кошелёк ЦУПИС», рассказали в пресс-службе Единого ЦУПИС. Это в два раза больше, чем за тот же период 2024 года.

Наибольший рост числа транзакций показала цифровая карта ЦУПИС: игроки стали пользоваться ею в три раза чаще, чем годом ранее.

«Растущая популярность наших решений у любителей спорта вызвана в первую очередь их удобством. И «Кошелёк ЦУПИС», и цифровая карта — это ответ на запросы пользователей, которым нужна скорость, безопасность и простота использования. 95% платежей на «Кошелёк ЦУПИС» или цифровую карту проходят менее чем за секунду, что делает их одним из самых быстрых платёжных методов», — отметил коммерческий директор, член Правления Единого ЦУПИС Артём Сычев.

Одним из факторов такого роста стало то, что цифровая карта ЦУПИС, если она есть у игрока, при выборе банковской карты для вывода выигрышей отображается первой в списке.

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