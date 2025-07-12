Швёнтек — Анисимова: прогноз на финал Уимблдона

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на финал Уимблдона Ига Швёнтек — Аманда Анисимова.

Ставка: Швёнтек победит с форой (-3.5 гейма) за 1.90.

Если смотреть исключительно игру, то шансы как минимум равны. Однако есть два аргумента, которые говорят за победу Швёнтек. Во-первых, у польки огромный опыт финалов, в то время как для Анисимовой это первый матч на таком уровне. Да, мы уже говорили про сильный характер американки, но недостаток опыта компенсировать очень сложно.

Во-вторых, Швёнтек прошла по сетке куда проще. Даже в матче, где она отдала первый сет, два последующих Ига забрала сверхуверенно — 6:2, 6:1. Аманда же выдержала настоящую борьбу нервов с Соболенко, да и в четвертьфинале с Анастасией Павлюченковой ей пришлось отыгрывать сетболы на тай-брейке. В поединках с Далмой Галфи и Линдой Носковой американка тоже смогла победить только в трёх партиях.

Сил и эмоций оставлено слишком много. Скорее всего, в финале их и не хватит. Наш выбор — победа Швёнтек с форой (-3.5) за 1.90. Аманда будет сражаться, но титул достанется Иге. Не зря же она подружилась с травяными кортами.