Ига Швёнтек — Аманда Анисимова: букмекеры назвали фаворита финала Уимблдона

12 июля в финале женского одиночного разряда Уимблдона сыграют Ига Швёнтек из Польши и американка Аманда Анисимова. Начало встречи запланировано на 18:00 мск. Для обеих теннисисток это будет первый финал травяного турнира «Большого шлема» в карьере.

Букмекеры считают фаворитом Игу Швёнтек. Поставить на победу теннисистки из Польши можно с коэффициентом 1.45, что соответствует примерно 67% вероятности. Заключить пари на успех Анисимовой можно с котировкой 2.95 (около 33%).

На победу польки в двух сетах можно заключить пари за 2.15, а на успех Иги в одной из партий — с коэффициентом 1.18. Вероятность того, что Анисимова не отдаст сопернице ни сета, оценивается котировкой 4.90. Поставить на то, что теннисистка из США выиграет как минимум одну партию, можно за 1.70.

На тай-брейк в матче дают коэффициент 2.85. За 2.35 можно сделать ставку на то, что каждая из теннисисток сможет выиграть хотя бы один сет.