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Аманда Анисимова — Ига Швёнтек: фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ на финал женского Уимблдона

Аманда Анисимова — Ига Швёнтек: фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ на финал женского Уимблдона
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12 июля американка Аманда Анисимова и полька Ига Швёнтек встретятся в финальном матче Уимблдона. На кону престижный титул, а все новые клиенты БЕТСИТИ могут получить приветственный фрибет 2000 рублей:

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Анисимова находится за пределами топ-10 мирового рейтинга WTA и перед Уимблдоном занимала в нём 12-ю позицию. Однако она сумела не просто добраться до финала турнира, но и добиться сразу нескольких достижений. В полуфинале американка сенсационно одолела в трёх партиях первую ракетку мира Арину Соболенко. Аманда стала всего третьей теннисисткой, обыгравшей Соболенко на всех трёх покрытиях на уровне WTA.

Ещё в прошлом году Анисимова выступала в квалификации Уимблдона, но с тех пор заметно прибавила. После поражения в полуфинале Соболенко отдала сопернице должное, заявив, что «Аманда была более храброй и разбивала её подачи».

Ига Швёнтек ни разу в карьере не добиралась до решающего матча на Уимблдоне. Тем не менее в её коллекции есть сразу пять чемпионских титулов на турнирах «Большого шлема». Примечательно, что польская спортсменка победила во всех пяти финалах ТБШ в одиночном разряде. Также Швёнтек является единственной действующей теннисисткой, выходившей в финалы «Шлемов» на всех покрытиях.

Ранее соперницы никогда не играли друг с другом на турнирах WTA.

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