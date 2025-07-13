Томпсон — Бонфим: прогноз на бой UFC 13 июля

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков подготовил прогноз на бой Стивен Томпсон — Габриэль Бонфим.

Ставка: Бонфим победит удушающим, болевым или сдачей за 2.49.

42-летнему Томпсону впору завершить карьеру и успокоиться, но он не собирается уходить на пенсию. Чудо-мальчик всегда рассчитывал на свои навыки в кикбоксинге, однако ему уже не хватает нокаутирующей мощи. В последних пяти боях Томпсон потерпел четыре поражения.

Бонфим моложе и свежее — ему 27 лет. Он быстрее, выносливее и даже лучше подготовлен, чем американец. Бразильский боец, обладая боксёрскими навыками, своевременно стал подтягивать борьбу. Он вывел её на совершенно новый уровень и стал угрозой для соперников в своём дивизионе.

Поставить на победу Габриэля болевым, удушающим или сдачей можно с коэффициентом 2.49. Томпсон уже не в том возрасте, чтобы жалеть себя и показывать скучные поединки. Он будет готов идти до конца, чтобы прервать серию поражений и доказать миру UFC, что его рано отправлять на пенсию. Фактически для Бонфима это проверка на прочность. Если сможет одолеть бойца с большим опытом — пойдёт дальше.