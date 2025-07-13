«Челси» — «ПСЖ»: назван самый вероятный счёт финала КЧМ

13 июля 2025 года в матче финала КЧМ-2025 сыграют «Челси» и «ПСЖ». Встреча состоится на стадионе «Метлайф». Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение парижскому клубу: поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.60. Шансы «Челси» оценили в 5.20. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу парижского клуба за 9.00. Ничья 1:1 идёт за 9.30, на точный счёт 2:0 в пользу «ПСЖ» выставлен коэффициент 9.50.

Заключить пари на победу «ПСЖ» 3:1 предлагают за 10.2.