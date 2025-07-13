«Челси» — «ПСЖ»: коэффициенты на финал КЧМ-2025

13 июля 2025 года в матче финала КЧМ-2025 сыграют «Челси» и «ПСЖ». Встреча состоится на стадионе «Метлайф». Начало — в 22:00 мск. Есть ли шансы у лондонского клуба совершить сенсацию?

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение парижскому клубу: поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.60. Шансы «Челси» оценили в 5.20. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

Ставки на гол в первые 15 минут встречи принимаются с коэффициентом 2.40.