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«Челси» — «ПСЖ»: прогноз «Чемпионата»

«Челси» — «ПСЖ»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на финал КЧМ-2025 «Челси» — «ПСЖ».

Ставка: «ПСЖ» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.20.

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Сложно выявить слабые места в команде Луиса Энрике. Возможно, их вообще нет. Дембеле пропустил часть КЧМ-2025 из-за травмы, но, вернувшись на поле в двух последних встречах, забивал по голу. Брэдли Баркола, Хвича Кварацхелия, Фабиан Руис, Дезире Дуэ — всех их сложно остановить. На воротах надёжно играет Доннарумма.

Глубина и качество состава поражают как в «ПСЖ», так и в «Челси». Правда, есть одно отличие — «аристократы» вышли на невероятный уровень не так давно, а парижане шли к этому долгое время и сейчас находятся на пике. А ещё мы не знаем точно, как подопечные Энцо Марески будут играть с топовыми европейскими клубами.

Парижане уже прошли «Баварию» и «Реал», а у лондонцев реально мощных соперников не было. Прогнозируем победу «ПСЖ» через тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 2.20. Скорее всего, лондонцы смогут забить хотя бы один гол, однако парижане забьют столько, сколько захотят.

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