«Спартак» — «Спартак» Суботица: букмекеры оценили шансы команды Станковича

13 июля 2025 года в товарищеском матче сыграют «Спартак» Москва и «Спартак» Суботица. Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в России. Начало — в 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение российскому клубу: поставить на победу московского «Спартака» можно с коэффициентом 1.24, что составляет примерно 79% вероятности.

Шансы «Спартака» из Суботицы оценили в 12.00 (8%). Ничья идёт с коэффициентом 7.10 (13%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.