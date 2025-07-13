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«Спартак» — «Спартак» Суботица: стал известен самый вероятный счёт

«Спартак» — «Спартак» Суботица: стал известен самый вероятный счёт
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13 июля 2025 года в товарищеском матче сыграют «Спартак» Москва и «Спартак» Суботица. Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в России. Начало — в 17:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение российскому клубу: поставить на победу московского «Спартака» можно с коэффициентом 1.24.

Шансы «Спартака» из Суботицы оценили в 12.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.80.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

Самый вероятный счёт — 3:0 в пользу российского клуба (8.00). Победа «Спартака» 3:1 доступна за 8.70, на точный счёт 2:0 в пользу москвичей выставлен коэффициент 9.50.

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