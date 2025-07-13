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«Спартак» — «Спартак» Суботица: прогноз на матч

«Спартак» — «Спартак» Суботица: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на товарищеский матч «Спартак» — «Спартак» Суботица.

Ставка: «Спартак» победит + тотал больше 3.5 гола за 2.10.

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«Спартак» из Суботицы — не самый сильный соперник для проверки готовности к РПЛ. Он завершил прошлый сезон чемпионата Сербии на 12-й строчке, с трудом избежав стыковых матчей на понижение.

Межсезонье команда проводит плодотворно, и встреча с московским клубом станет пятой. «Спартак» из Суботицы уступил «Сутьеске» (1:2), дважды сыграл вничью — с «Радником» (2:2) и «Слогой» (2:2), а в последнем матче с «Нови Пазар» одержал победу со счётом 2:1. Это всё соперники не уровня коллектива Деяна Станковича.

По этим товарищеским матчам напрашивается только один вывод — «синие голуби» решают свои проблемы с реализацией. Атака прёт напролом, однако оборона по-прежнему сильно хромает. Если в матчах с такими командами «Спартак» из Суботицы пропускал по два мяча, то что будет в предстоящей встрече с красно-белыми?

Прогнозируем победу московского «Спартака» в матче с сербским клубом через тотал больше 3.5 мяча за 2.10. Если сербы продолжат играть в открытый футбол, то у москвичей появится много шансов отличиться. Возможно, мы станем свидетелями первого забитого мяча от Антона Заболотного за новый клуб.

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